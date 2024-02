Mercoledì 20 marzo 2024, alle ore 21.00, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità,

la Fondazione della Felicità ETS, presieduta da Walter Rolfo, chiama a raccolta al Forum di Assago a Milano personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri, per “Happiness on tour”, il più grande evento motivazionale sulla felicità, aperto a tutti gratuitamente previa iscrizione su Eventbrite.

Un evento unico nel suo genere durante il quale ogni ospite salirà sul palco per raccontarsi in una versione inedita, condividendo con il pubblico alcuni momenti cruciali della propria carriera professionale o della propria vita privata per un viaggio motivazionale e formativo che offre la possibilità di riflettere sulla propria felicità e trarre ispirazione e stimoli dalle storie degli altri.

Nella stessa giornata Fondazione della Felicità organizza, sempre al Forum di Assago, uno show motivazionale al mattino, su invito, dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori per un’inedita esperienza formativa con tanti ospiti che racconteranno in prima persona la strada percorsa per conquistare la propria felicità affrontando tematiche fortemente rilevanti per i ragazzi delle nuove generazioni.

L’intera iniziativa fa parte, infatti, di un importante progetto rivolto in particolare alle scuole e che punta ad arrivare alla felicità degli studenti e alle studentesse di oggi, condizionati da un contesto storico fatto di continui cambiamenti che li porta ad affrontare ogni giorno sfide sociali sempre più complicate, come le guerre, la dipendenza dai social e l’abuso delle tecnologie che incrementano l’isolamento sociale, la depressione e il bullismo.

L’appuntamento del 20 marzo, il cui programma e ospiti saranno presto annunciati, è parte dell’Happiness On Tour 2024, che conta oltre 10 tappe in giro per l’Italia.

Il calendario delle date in continuo aggiornamento è consultabile sul sito ufficiale di Fondazione della Felicità

