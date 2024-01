The Imperial Ice Stars, che già nella scorsa stagione hanno conquistato il pubblico milanese, tornano con “Lo Schiaccianoci on Ice”.

“Lo Schiaccianoci On Ice” è un balletto classico raccontato attraverso un pattinaggio fatto di morbide coreografie, salti estremi ad alta velocità, stupefacenti piroette e strabilianti acrobazie aeree.

Il pubblico rimane meravigliato per le imponenti scenografie, per gli straordinari effetti visivi e per gli sfarzosi costumi… e, non ultimo, per lo stupore di vedere un palcoscenico teatrale trasformato in una pista da ghiaccio dove i ballerini scivolano leggeri interpretando i personaggi di un affascinante racconto.

Basato sulla magnifica partitura di Tchaikovsky, “Lo Schiaccianoci On Ice è ambientato nel 1900 a San Pietroburgo e rimette in scena la fiaba classica russa della piccola Maria, che con il suo amore dona la vita al suo adorato schiaccianoci – il magico regalo di Natale del suo misterioso padrino.

Iniziano così le avventure con il re dei topi, il principe incantato e la Fata Confetto.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

www.teatroarcimboldi.it

LO SCHIACCIANOCI ON ICE

Dal 25 al 28 gennaio 2024

giovedì 25 e venerdì 26 gennaio ore 21.00

sabato 27 gennaio ore 16.00 e ore 21.00

domenica 28 gennaio ore 15.00 e ore 19.00

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

Altri articoli di Teatro su Dietro la notizia