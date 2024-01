Roberto Caruso, intervista dopo l’uscita “Tempo di Musica”

Scienza, musica e filosofia. Sono complementari oppure una di loro è da traino alle altre ?

“Alla base di tutto c’è la filosofia, ma vale per ogni disciplina. Senza imparare ad usare il pensiero, la conoscenza, non si riesce ad andare lontano; solo dopo il pensiero viene il resto tra cui gli stessi collegamenti tra discipline, o almeno, questo è quello che ho sempre sostenuto. Pitagora ha usato per primo la parola filosofia ma era anche matematico e musico, non musicista ma musico, parlava cioè della scienza attorno alla musica. Credo, al contempo, che lo studio porti a creare collegamenti tra innumerevoli discipline, in un certo senso porti a percepire una “complementarità totale”, non solo tra musica, scienza e filosofia ma anche tra sociologia e pittura, ecc.”

⁠E’ più semplice scrivere una canzone o un testo di scrittura ?

“Un testo di scrittura perché scrivere una canzone significa riassumere in 3 minuti un concetto che potrebbe rivoluzionare generazioni, attraverso una melodia, magari anche semplice piuttosto che altri elementi in grado di rapire l’ascoltatore. Per esempio, “Generale” di De Gregori non è “da tutti”, non la può scrivere chiunque come “Albachiara” di Vasco Rossi. Si tratta di canzoni apparentemente semplici che hanno invece una loro complessità, complessità che solo il genio può carpire”

⁠Esiste l’armonia tra matematica e musica ?

“Certamente, Pitagora era in grado di fare proprio questo: creare il binomio ad hoc matematica-musica. E oggi più che mai questa armonia c’è. Basti pensare a spotify, ad internet, ai social, agli spot… Tutto è basato sui numeri e gli algoritmi non sono altro che numeri in successione, la stessa IA lo è. Possiamo non farci caso ma esiste armonia tra numeri e note. Per i greci il cosmo era l’unione di armonia e bellezza, cioè di struttura e di bellezza, anche se, la parola armonia per come la intendiamo oggi, cioè armonia musicale, aveva nell’antichità tutt’altro sapore”

Biografia

Renato Caruso nasce l’1 gennaio del 1982 nella provincia di Crotone e già all’età di 5 anni tiene fra le mani la sua piccola chitarra grazie al padre, musicista autodidatta e insegnante di filosofia, che sa trasmettere grande interesse e fascino per l’arte e la cultura. Da quel giorno, e con un po’ di capricci, molte ambizioni e un sacco di libri per la testa, il piccolo Renato incomincia a sognare il proprio futuro come musicista e compositore. Fino all’età adolescenziale alterna la scuola allo studio dello strumento sfiorando spesso le dieci ore al giorno e così, questa grande determinazione trasmessa dal carattere caparbio della madre, impiegata in ospedale, lo ripaga parecchi anni dopo portandolo a diplomarsi con grande soddisfazione in chitarra classica al conservatorio.

Intervista a cura di Davide Falco

Altre interviste su Dietro la Notizia