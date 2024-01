PALC e Rugby2030 incontro per la road map

Si scende in campo!

Sabato 13 gennaio a Bologna, gli staff al completo di PALC e Rugby2030 si sono incontrati per concordare la road map in vista della prossima scadenza elettorale.

I due gruppi hanno già comunicato la loro volontà di presentarsi uni% all’appuntamento elettorale lavorando ad un programma, una squadra per il consiglio federale ed un candidato alla presidenza della FIR condivisi. Gli staff “tecnici” sono già al lavoro da tempo per fissare i punto cardine del progetto e la riunione di Bologna in presenza, è stata un momento importante che ha permesso di pianificare tutto in funzione delle prossime scadenze.

Saremmo pronti per iniziare la “partita” ma, unanimemente, si è deciso di posticipare la

presentazione ufficiale del progetto solo alla fine del 6 Nazioni. Questa scelta è esclusivamente di natura etica, la grave crisi tra l’attuale governance federale e le società sta creando situazioni mai viste nella storia del nostro movimento e non aiuta lo scontro permanente tra la FIR, il Presidente e le squadre del campionato dell’Elite al completo.

Ma non solo, all’interno della Federazione il clima è pesante e le crepe nella catena di comando cominciano ad essere troppe e alcune davvero gravi.

