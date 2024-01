Oggi, sabato 13 gennaio alle ore 21.00 il chitarrista e compositore Renato Caruso si esibirà insieme alla cantautrice bresciana Greta Cominelli,

in un live acustico presso il VIP Restaurant di Sesto San Giovanni (Via Luigi Granelliin ), in provincia di Milano.

La serata è a ingresso su prenotazione. Per prenotare un tavolo chiamare il numero 02 4952 9688.

Per l’occasione, Renato Caruso e Greta Cominelli proporranno un repertorio variegato in grado di coinvolgere il pubblico, spaziando tra diversi generi musicali. Tra le canzoni proposte, “Corcovado” di Antonio Carlo Jobim, “Every Breath You Take” del gruppo musicale The Police e un medley di brani di Lucio Battisti.

«Sono felice di potermi esibire nuovamente con Greta. Quando siamo insieme sul palco si crea una magia speciale che spero arrivi al pubblico – dichiara Renato Caruso – Inoltre, da appassionato di vari generi musicali, sono entusiasta di proporre, in un’unica serata, brani appartenenti a stili musicali differenti.”

www.renatocaruso.eu

www.facebook.com/renatocaruso.official/

www.youtube.com/renatocaruso1982

