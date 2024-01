Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Gennaio alle ore 02:00 di Martedì 16 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Gallaratese (Km 5+731) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (Km 5+731) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Martedì 16 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (Km 5+731) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (Km 5+731) per la medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 18 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) e S.P.208 Carugate (Km 17+808), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808).

www.serravalle.it

Altri articoli di trasporti su Dietro La Notizia