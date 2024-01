In prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Chiara Bordi co-protagonista della serie “I Fantastici 5” e Brenda Lodigiani, nota al pubblico per la sua imitazione della cantante Annalisa.

Nella puntata:

Qualche giorno fa l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha reso pubblico di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Nicolò De Devitiis si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio dI alcuni giocatori della Lazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”. Inoltre, la Iena per far riassaporare il ricordo di Roma e della sua squadra, ha portato in casa Eriksson gli ingredienti per cucinare insieme la carbonara.

Gaetano Pecoraro affronta il tema del collasso dei pronto soccorso. A causa dell’aumento dei casi di influenza e della mancanza di medicina territoriale, le persone si recano in ospedale con la speranza di essere visitate. Ciò però comporta una serie di disagi agli operatori sanitari che si ritrovano a combattere con il sovraffollamento della struttura. Per ovviare a queste problematiche, alcune regioni come Lombardia, Lazio, Veneto e Romagna hanno creato un’applicazione che permette di capire in tempo reale l’affluenza nei pronto soccorso della propria città, in modo da non intasarli. L’inviato spiega l’importanza di questo strumento e la necessità di estenderlo in tutta Italia.

