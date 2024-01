Mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 21, il Teatro Duse ospiterà la nuova messa in scena di Alessandro Di Battista.

“Assange”: la scena di Alessandro Di Battista al teatro Duse

Alessandro Di Battista sarà al Teatro Duse di Bologna con il monologo ‘Assange – Colpirne uno per educarne cento’. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Di Battista in collaborazione con Luca Sommi e con i contributi di Niccolò Monti, per la regia di Samuele Orini. Ripercorre la vicenda del giornalista e fondatore del sito WikiLeaks Julian Assange. In particolare, questo è incarcerato da 12 anni per aver pubblicato documenti segreti che provano crimini di guerra compiuti da diverse nazioni del mondo. Dalle denunce subite, agli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh. Assange oggi rischia l’estradizione in USA e la galera a vita. Di Battista porta sul palcoscenico la sua storia, una storia che riguarda la libertà di stampa in Occidente e, quindi, la nostra stessa libertà.

Biglietti

Platea: intero 31 euro, ridotto 28 euro, mini 26,5 euro.

Prima galleria e palchi: intero 27 euro, ridotto 24,50 euro, mini 23 euro.

Prima galleria con visibilità ridotta e seconda galleria: intero 23 euro, ridotto 20,50 euro, mini 19,50 euro.

Per informazioni su biglietteria e siti online:

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket

Il teatro e le iniziative

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER Banca.

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia