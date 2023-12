Sottocoperta, un servizio per chi si trova in difficoltà

Continua a funzionare il dormitorio comunale organizzato a Casa Itaca, in via Magenta 2, che sta dando ospitalità per l’accoglienza notturna a 16 adulti, 12 uomini e 4 donne, in grave difficoltà. Il servizio è gestito da Cooperativa Intrecci, capofila di un processo di coprogettazione che vede impegnate l’Associazione Briciole di Pane di Rho, la Caritas Cittadina di Rho e la Caritas Ambrosiana.

Si tratta di un’accoglienza notturna che prevede l’accesso con validità mensile, attraverso:

* un colloquio con l’operatore sociale del servizio “Sottocoperta”

* l’esito negativo all’esame Mantoux (test cutaneo per la diagnosi di tubercolosi) effettuato presso le Asst (Aziende Socio-Sanitarie-Territoriali).

Oltre a dare ospitalità notturna, l’obiettivo è quello di provare a creare nuovi momenti e spazi di aggancio con tutte le persone che quotidianamente hanno bisogno di essere “accolte”. L’ospite firma un regolamento, che riporta le regole per un buon funzionamento del servizio e dei rapporti interpersonali. L’orario di apertura va dalle ore 19.00 alle ore 8.30 del mattino. Il personale coinvolto è costituito da 3 custodi notturni, 3 operatori/educatori sociali e una decina di volontari. Nel periodo “Emergenza Freddo” i servizi vengono implementati e l’orario di uscita dal dormitorio si prolunga alle ore 11.00.

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sempre al dormitorio di Casa Itaca, funzionerà un servizio di Drop-In: verrà somministrata una merenda accompagnata da una bevanda calda e sarà possibile partecipare ad attività di intrattenimento e di sostegno alla persona.

Nell’ambito del progetto Sottocoperta, la Cooperativa Intrecci a Casa Itaca si occupa di fornire ulteriori servizi rivolti a persone in gravi difficoltà:

* Presidio medico “Oltre il diritto”, con servizio di assistenza medica per adulti e pediatrica – martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

* Servizio di segreteria “Grave emarginazione” su appuntamento a Casa Itaca in via Magenta 2:

lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:30

mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00

venerdì dalle ore 13:30 alle ore 18:00

* Servizio mensa “Aggiungi un posto a tavola”, tutti i giorni dalle ore 11:45 alle ore 13:00 a Rho, in via don Mazzolari accanto alla Parrocchia di San Paolo. Si offre un pasto caldo tutti i giorni dell’anno per una media di 60 persone al giorno. A partire dalla metà di ottobre, il servizio è esteso anche la sera dalle ore 17.45 alle ore 19.00;

* Servizio docce “Docciamica”, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:00, a Casa Itaca, in via Magenta 2. Un servizio necessario per restituire dignità a persone che non hanno possibilità di provvedere all’igiene personale poiché prive di una abitazione e/o di acqua.

Su richiesta viene fornito una volta alla settimana un cambio intimo completo e, ad ogni accesso, prodotti per l’igiene e asciugamani.

Tutti i servizi vengono erogati in collaborazione con i volontari della Caritas cittadina e dell’ Associazione “Briciole di pane”.

“Molte sono le persone in gravi difficoltà che vivono per strada, nel corso degli anni si sono intensificati i servizi messi a loro disposizione – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Bianchi – Ringrazio gli operatori e i volontari per il lavoro che svolgono quotidianamente. Come Amministrazione cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, tenendo conto delle necessità di tutti”

informazioni: Cooperativa Intrecci, via Madonna 63 , Rho intrecci@coopintrecci.it oppure cordata@coopintrecci.it

