Rossella Nappi nuovo presidente dell’Associazione dei Ginecologi Universitari Italiani.

Rossella Nappi nuovo presidente: Associazione dei Ginecologi

Rossella Nappi è professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli Studi di Pavia e referente del nuovo Master internazionale sul benessere nel ciclo di vita e sull’invecchiamento in salute istituito nell’ambito dell’alleanza EC2U. Rossella è il nuovo presidente dell’Associazione dei ginecologi universitari italiani (AGUI) per il biennio 2023-2025. Un riconoscimento di prestigio per l’impegno profuso a favore dell’attività didattica, di ricerca e di assistenza nel campo della ginecologia universitaria.

Un punto di riferimento

La prof.ssa Nappi è anche President elect dell’International Menopause Society (IMS) e rappresenta un’autorevole voce a livello globale sia per i temi riguardanti la procreazione medicalmente assistita sia per i temi riguardanti la menopausa.

Recentemente ha pubblicato sul «New England Journal of Medicine» un articolo relativo alla cura delle cefalee nella donna anche grazie all’uso di ormoni personalizzati. Fin dall’inizio della sua carriera la professoressa Nappi ha contribuito, infatti, alla comprensione del ruolo degli ormoni sessuali nei meccanismi del dolore cefalico e, in collaborazione con il centro cefalee dell’IRCCS Mondino, ha svolto ricerche fondamentali nelle donne in età fertile, in gravidanza e in menopausa affette da questa disabilitante malattia.

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia