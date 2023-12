La mostra Universo Warhol, a cura di ABO, ospita la performance di arte serigrafica del fotografo e stampatore Giuliano Grittini. Omaggio a Warhol, Topolino, Monroe e Merini.

Roma, Andy Warhol: esposizione di Grittini 15 e 16 dicembre

L’esposizione “Andy Warhol – Universo Warhol” è attualmente in corso al Museo della Fanteria di Roma (P.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9). Nei giorni venerdì 15 e sabato 16 dicembre (ore 15.30) si svolgerà la performance inedita del fotografo, artista e stampatore milanese Giuliano Grittini e di Linda Grittini. La mostra, curata da Achille Bonito Oliva e prodotta da Navigare srl, diventerà per due giorni un vero e proprio laboratorio della tecnica utilizzata dal grande inventore della Pop Art.

La programmazione

Nelle due giornate i visitatori della mostra assisteranno dal vivo alla riproduzione di immagini iconiche dell’arte di Warhol con la stessa tecnica da lui usata per le sue opere. Saranno vari i soggetti, a partire da quella di Topolino, il personaggio Disney per primo ad entrare nell’arte warholiana. Ma sarà anche un’altra grande icona amata dall’artista americano ad essere protagonista della dimostrazione: Marilyn Monroe Inoltre, la performance celebrerà, in versione Pop Art, Alda Merini, la poetessa di cui Giuliano Grittini è stato amico e fotografo ufficiale per molti anni.

La performance coinvolgente

La performance coinvolgerà il pubblico rivelando il fascino e i segreti della antica e ancora attuale tecnica serigrafica dell’icona della Pop Art. La base è quella di immagini realizzate e rielaborate dal noto fotografo milanese, per ottenere opere uniche, mai uguali, con l’uso di diversi materiali e supporti, dalla carta alla plastica. I visitatori avranno, così, l’occasione di conoscere più approfonditamente l’universo creativo di Warhol e la tecnica da lui prediletta per la realizzazione di opere immortali, nate all’interno della celebre Factory a New York.

Specifiche sulla mostra

La mostra proseguirà sino al 17 marzo 2024. Per il periodo natalizio l’esposizione al Museo della Fanteria di Roma, nei giorni festivi, osserverà i seguenti orari:

24 e 31 dicembre ore 9:30 –19:00

25 dicembre ore 15:00 – 20:30

26 dicembre e 6 gennaio ore 9:30 – 20:30

1° gennaio ore 11:00 – 20:30

Info e prenotazioni: www.navigaresrl.com

