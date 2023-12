Fondazione Filosofi lungo l’Oglio presenta il nuovo volume “Le Vittorie: tra agricoltura e filosofia” (Mimesis) – 18 dicembre, Cascina Le Vittorie, Villachiara.

“Le Vittorie: tra agricoltura e filosofia” un nuovo volume

Lo stretto connubio tra agricoltura e filosofia, dove il luogo condiziona l’animo e la crescita del pensiero dell’individuo, come approfondito nel concetto ciceroniano “cultura animi”. Questo diventa oggetto di un particolarissimo saggio che rivela la genesi, la crescita e il rigoglioso sviluppo di una prolifica istituzione culturale, la Fondazione Filosofi lungo l’Oglio.

Le Vittorie: tra agricoltura e filosofia di Paolo Zanoni e Francesca Nodari, fresco di stampa per Mimesis (collana “Chicchidoro”), verrà presentato lunedì 18 dicembre, alle ore 20:45, in anteprima, nell’auditorium della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio a Villachiara (BS), presieduta e diretta dalla filosofa Francesca Nodari.

Il racconto di Nodari

«La storia della “grande nave”, ovvero della cascina Vittorie – racconta Nodari – va di pari passo con il realizzarsi di un sogno: la trasformazione di un’ex stalla dei cavalli nella sede della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio, che da oltre 18 anni promuove il Festival omonimo, consapevole di quel dovere di restituzione nei confronti delle terre che ci hanno sempre nutrito. Ora, questi “dulcia arva”, sempre pronti a rammentarci la fatica che serve per guadagnarsi il pane, costituiscono la quinta ideale in cui coltivare e praticare la filosofia».

Il volume

Il volume, che si avvale di un doppio registro – storico, per un verso, filosofico per l’altro – è attraversato da una sorta di continuum che lega indissolubilmente pane, terra e filosofia. Ammirevole, nella prima parte del testo redatta da Paolo Zanoni, lo scrupoloso lavoro di scandaglio delle fonti e di labor limae nel ripercorrere nei secoli – sullo sfondo della gloriosa dinastia dei Martinengo. Un’analisi serrata tra carteggi, mappature, registri parrocchiali, contratti di mezzadria, di fittanza, di successioni e di assetti ereditari, di logiche contrapposte, di vite e destini incrociati.

Un tentativo di cogliere la dimensione autentica del Festival e di scorgerne, in una società ad alta complessità come la nostra, l’intentum finale: quello della pratica della public philosophy come “strumento irrinunciabile per affrontare le sfide del nostro tempo”.

Link

Sito web ufficiale:

https://www.filosofilungologlio.it/

