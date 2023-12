Il settimanale Settegiorni pubblicherà tutte le foto scattate dai rhodensi in occasione dell’evento di cui di seguito si parlerà.

Rho: il concorso per selfie stellari in piazza Jannacci

In piazza Jannacci attende i rhodensi una installazione luminosa natalizia, proprio di fronte al Teatro Civico Roberto de Silva. E’ l’occasione di realizzare selfie o foto stellari. Infatti, la protagonista è dal momento che si tratta di una bellissima stella azzurra, posizionata nella Piazza, accessibile a tutti e visibile da lontano. Si tratta di un’idea del Vicesindaco Maria Rita Vergani, che è stata accolta con favore da alcuni partner. Fondamentale ricordare che l’iniziativa si svilupperà nelle prossime settimane.

In cosa consiste l’evento?

Chi scatterà una foto o un selfie particolarmente originale è invitato a inviare lo scatto al settimanale “Settegiorni”. Il Comune di Rho ha preso contatti con il settimanale e, con la collaborazione della delegazione cittadina di Confcommercio guidata da Patrizia Giudici, ha concordato la pubblicazione.

Si può utilizzare WhatsApp inviando al numero 350-1489716 oppure spedire via email all’indirizzo redazione@settegiorni.it. Il direttore di “Settegiorni” Sergio Nicastro ha accettato di pubblicare ogni foto che il settimanale riceverà entro il 20 dicembre 2023. Per questo motivo il Comune lo ringrazia per la sua cortese disponibilità.

Il compenso

Confcommercio metterà a disposizione piccoli premi per le foto. A tal proposito sarà proprio una giuria, composta da amministratori comunali ed esponenti di Confcommercio, a valutare le migliori foto come le più originali e simpatiche per gli auguri natalizi. In tal caso appunto gli autori di tali foto si aggiudicheranno il compenso in posta. Resta attestato che le foto in cui siano coinvolti minori, inviate direttamente dai genitori, abbiano la liberatoria degli adulti per la pubblicazione. L’iniziativa rientra nel piano di eventi concordato con il Distretto urbano del commercio.

