Il Piccolo Coro dell’Antoniano in tour in Cina

Al via domenica 30 dicembre il sesto tour tra Shanghai e Nanchino, in occasione dei 60 anni dalla fondazione del Coro “Mariele Ventre”

Si chiude un anno speciale, quello dei 60 anni dalla fondazione, e ne comincia uno nuovo che regala già ai bambini del PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE” e alla loro direttrice SABRINA SIMONI un’altra straordinaria avventura: per il sesto anno, infatti, si torna in CINA per una splendida tournée, che si preannuncia già sold out.

In programma ben 8 spettacoli, tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024.

Si comincia con 6 concerti allo Shanghai Culture Square – 1800 posti – e si prosegue con la tappa al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino per concludere il viaggio con gli ultimi 2 spettacoli.

Nel repertorio del tour, protagoniste indiscusse restano le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino d’Oro, alternate a contenuti divertenti ad altri più riflessivi e didattici. Dai pezzi intramontabili come “Il coccodrillo come fa” e “Le tagliatelle di nonna Pina” ai successi più recenti come “Il panda con le ali”, “L’anisello Nunù” e “Ci pensa mamma”.

Sono in tutto 38 i concerti con cui il Piccolo Coro, diretto da Sabrina Simoni, fin dal 2015 è stato accolto dai numerosi fans cinesi che, con il loro enorme entusiasmo, hanno affollato il Children’s Art Theatre di Shanghai e nel 2016 anche il Tian Qiao Performing Art Center di Pechino.

Ancora una volta il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna porta in Cina tre importanti bandiere: oltre a rappresentare il “made in Italy” della musica per l’infanzia, il Coro infatti è anche ambasciatore UNICEF dal 2002 e portavoce del riconoscimento UNESCO dello Zecchino d’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace dal 2008.

Al coro è conferito, inoltre, il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale

I concerti in programma:

30 dicembre 2023 ore 14.00 – Shanghai Culture Square

30 dicembre 2023 ore 19.30 – Shanghai Culture Square

31 dicembre 2023 ore 14.00 – Shanghai Culture Square

31 dicembre 2023 ore 19.30 – Shanghai Culture Square

1° gennaio 2024 ore 14.00 – Shanghai Culture Square

1° gennaio 2024 ore 19.30 – Shanghai Culture Square

6 gennaio 2024 ore 14.30 – Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino

6 gennaio 2024 ore 19.30 – Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino

Sito web Zecchino d’Oro zecchinodoro.org

Sito web Antoniano www.antoniano.it

