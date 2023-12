Uno slogan di un vecchio spot diceva: “Il Natale quando arriva arriva”,

ma negli ultimi anni è certo che a far percepire l’arrivo del Natale oltre alle luminarie che abbelliscono le nostre città c’è la Musica.

E se è vero che Mariah Carey è la regina indiscussa del Natale mondiale, anche l’Italia si difende bene grazie ad album come “HAPPY CHRISTMAS” e l’inconfondibile voce di GIULIANO PALMA.

Forte dei risultati che ogni anno l’album riceve dagli ascolti in streaming e dalle vendite, PALMA ha deciso di arricchire la versione del disco pubblicata nel 2017 con due nuovi brani e così dal 15 dicembre saranno disponibili oltre alle 10 tracce del disco originale anche “Have yourself a Merry Little Christmas” e “Santa Baby”, due veri e propri classici del Natale.

“Happy Christmas” ripercorre attraverso lo ska i grandi classici natalizi a cui tutti siamo affezionati (a meno che voi non siate del team Grinch!) e oggi come ieri l’idea è quella di regalare alle famiglie un disco in grado di tenere compagnia nel periodo di dicembre, magari durante i pranzi e le cene con i parenti, con buonumore e serenità.

«Ho voluto omaggiare il Natale perché a differenza della maggior parte delle persone, per motivi lavorativi, mi è capitato spesso di doverlo passare lontano da casa e di non goderlo a pieno. Per questo motivo, questo disco è il mio regalo a tutti, affinché si trascorra questo periodo nella più totale spensieratezza e allegria. È la mia colonna sonora ideale di Natale, ci sono tutti i miei classici preferiti, ma ovviamente arrangiati a modo mio, per farvi cantare e ballare con me», ha dichiarato l’artista.

La scelta dei brani della versione pubblicata nel 2017 e dei due che oggi la arricchiscono è ricaduta non solo sulle sue preferenze personali, ma anche su canzoni che potessero esprimere – al di là dello spirito natalizio – l’energia del rock ‘n roll e del rockabilly, poi ripresa e reintepretata in chiave ska da Palma.

«Ho sempre visto il Natale come un momento malinconico, triste – aveva raccontato Palma al lancio del disco – Forse ho scelto di pubblicare questo album, che rivive le canzoni natalizie con gioia e spensieratezza, per compiere una catarsi».

Questa la tracklist di questa nuova versione di “Happy Christmas”

“Have yourself a Merry Little Christmas” “Santa Baby” “Jingle bell rock” “White Christmas” “Let it snow” “Santa claus is coming to town” “All i want for chrstmas is you” “Rocking around the christmas tree” “Happy xmas (the war is over)” “Jingle bells” “Blue Christmas” “Merry christmas everybody”https://www.instagram.com/therealgiulianopalma/

https://www.youtube.com/channel/UC4sXu5uYh6ySHE2mXlSYNOA

https://www.facebook.com/therealgiulianopalma/?locale=it_IT

