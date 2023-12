Il più grande pigiama party della storia si prepara a conquistare le sale italiane a febbraio con “PIGIAMA PARTY! CAROLINA E NUNÙ ALLA GRANDE FESTA DELLO ZECCHINO D’ORO”

(elenco cinema a breve su nexodigital.it). I protagonisti di questa festa sono CAROLINA BENVENGA, amatissima attrice e volto della Tv dei Ragazzi che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno del web con oltre 1 miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube, le canzoni più iconiche dello ZECCHINO D’ORO, lo storico festival di canzoni per bambini che su YouTube supera i 2 milioni di iscritti e i 2 miliardi di visualizzazioni, NUNÙ, l’anisello più speciale che ci sia, e tanti piccoli amici pronti a ballare e cantare.

Tutto è pronto per il più atteso dei pigiama party e per trascorrere una serata divertentissima, ballando baby dance, cantando sulle note de Il Caffè della Peppina, Il Coccodrillo come fa?, Mister Spazzolino, il Gatto Puzzolone e tanti altri brani memorabili.

Ma attenzione: all’improvviso un invisibile panda alato creerà scompiglio con scherzi e marachelle di ogni tipo. Niente paura, però! È il tenero Macchia ed è solo molto timido… Teme di essere preso in giro per le sue buffe ali e non ha ancora capito come si trovano nuovi amici.

Sarà una festa a suon di musica, all’insegna dell’allegria, in cui celebrare i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della diversità, spiegati ai bimbi senza retorica e con il loro linguaggio spontaneo e diretto.

L’invito per tutti i piccoli spettatori è di venire al cinema con il proprio pigiama preferito (ma che sia bello pesante date le temperature invernali!) e di godersi l’evento che sarà scandito dalle canzoni irresistibili dello Zecchino d’Oro e da tantissime risate.

Diretto da Francesco Di Giorgio, con soggetto e sceneggiatura di Tommaso Di Giulio e Angela Senatore, “Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino D’Oro” è una produzione NEXO DIGITAL in collaborazione con ANTONIANO e SONY MUSIC ITALY.

È distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

