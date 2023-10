Lunedì 9 e martedì 10 ottobre Carlo Amleto, comico, attore e musicista, salirà sul palco dello Zelig di Milano per un’anteprima speciale del suo primo “vero” spettacolo, Scherzo N°1, Opera Prima.

Nello show l’artista mescola comicità e musica, sketch e canzoni, il suo ormai famosissimo Tg0, con la poesia, il tutto sempre guidato da un’istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale.

Le canzoni che si innestano nella struttura della serata sono tratte dal primo album di Carlo, Facciamo che io ero, uscito a maggio, in cui convivono tutte le sue anime artistiche, dando vita ad un lavoro particolare ed irriverente, ma allo stesso tempo di una profonda sensibilità, che vede come ispirazioni il teatro canzone di Gaber e Jannacci e, in qualche misura, gli Elio e le storie tese.

Il titolo dello show è preso in prestito in modo ironico dalla musica classica, in cui il termine “Scherzo” indica un componimento, di solito non molto ampio, d’indole vivace e fantasiosa, che si adatta allo spettacolo di Amleto, in cui lui scherza appunto col pubblico usando tutte le note del suo spartito artistico, in un movimento che gli piace definire “allegretto andante”.

