Da quanto non lo fai? Da domani la mostra di Davide Falco

Torna nel mese della prevenzione, la mostra fotografica “Da quanto non lo fai?”. Sarà domani e domenica 8 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nelle sala espositiva, ex chiesetta, di via Nazario Sauro a Baranzate.

Da quanto non lo fai? La mostra fotografica

Sono 50 scatti in bianco e nero formato esposti in cornice, oltre a donne comuni, anche volti noti di attrici e sportive L’idea nasce da una semplice domanda: “Quali donne possono essere colpite dal tumore al seno?” La risposta è molto semplice: tutte. Non ci sono differenze di età, religione, cultura, razziali o di professione. E allora via alle fotografie. La hostess, la casalinga, la studentessa, la pensionata, l’atleta, il medico, la negoziante, la ballerina, la pittrice, la scrittrice…e tante altre professioni. «Sono presenti anche una decina di fotografie con donne che si coprono il seno , mostrando la cicatrice dell’operazione. Sono appositamente stampate a colori, come segno di positività e speranza», spiega l’autore degli scatti, Davide Falco .

Da quanto non lo fai? La finalità della mostra

La finalità dell’evento è la sensibilizzazione e informazione attraverso il linguaggio artistico al tema tumore al seno. Il progetto “Da quanto non lo fai?” ha volutamente utilizzato una domanda divertente e allo stesso tempo provocatoria, al fine di domandare, fare pensare alle donne, da quanto tempo non si sottopongono ad un esame preventivo o di controllo, indispensabile, dopo i 30 anni alla fine della prevenzione tumorale.

Messaggio importante di solidarietà, integrazione sociale, attenzione e valorizzazione della figura femminile. Nella mostra anche volti noti: Elisa Di Eusanio e Silvia Mazzieri, la squadra della nazionale femminile sorde di pallavolo, poi Veronica Perseo, Laura Locatelli, Michela Andreozzi, Francesca Fogar, Alessandra Ierse e Sofia Goggia. La mostra è organizzata da Dietro la notizia, Mondodisabile.it. «E’ stato piacevole ed emozionante vedere quante donne hanno accettato e partecipato, rendendosi protagoniste, nonché messaggere dell’importanza della prevenzione», conclude Falco.

Inaugurazione domani sabato 7 ottobre alle 16 in presenza del sindaco di Baranzate Luca Elia e l’assessore alle politiche sociali Zoe Bevilacqua.

