In occasione dell’uscita di Souvenir sarà possibile immergersi nel nuovo universo musicale di Emma

grazie al primo store pensato da @RealBrown: SOUVENIR FLAGSHIP STORE.

Ogni giorno, da venerdì 13 a sabato 21 ottobre, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano sarà infatti possibile visitare il nuovo spazio pensato da EMMA come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan, che potranno acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti – in edizione limitata ed esclusiva – ispirati a SOUVENIR e ideati da Emma appositamente per loro!

Emma, inoltre, incontrerà il proprio pubblico in due eventi esclusivi per Mondadori Store: sabato 14 ottobre in Campania presso il Mondadori Megastore di Marcianise (inizio ore 15:30 – Centro Commerciale Campania, località Aurno, Marcianise – CE) e domenica 15 ottobre a Roma presso il Mondadori Bookstore Cola di Rienzo (inizio ore 14:30 – Piazza Cola di Rienzo, 81).

Da novembre Emma presenterà il disco con “SOUVENIR IN DA CLUB”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico.

18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit

Altri articoli di Curiosità su Dietro la Notizia