“A sangue freddo”: il nuovo singolo di Enomi

“A sangue freddo”, le taglienti verità di Enomi

Il brano invita a mostrare le proprie cicatrici con orgoglio e soddisfazione, ad essere spudorati e veri, conservando sempre una cinica umiltà ed eleganza, e dimostrando che ognuno è in grado di prendere in mano qualsiasi tipo di situazione, utilizzandola propria vita e la propria forza, come un manifesto della conquista di sé stessi.

A volte baste scegliere se rimanere in bilico in cima al burrone, soccombere ad una realtà parallela, o lasciarsi andare alla determinata sincerità, fatta di sensazioni, pensieri ed emozioni appartenenti a quella fase di vita in cui ci si ritrova da soli ma liberi da una situazione che ci faceva sentire in trappola e soffocati.

Il brano prodotto da Marcello Forlaniguarda senza troppi fronzoli al Rock anni ‘70, e lo fa attraverso le sonorità essenziali – ed è il caso di dirlo vere – di chitarre, Rhodes,wurlitzer che insieme al basso ripetono quasi ossessivamente il riff portante del brano.

Un arrangiamento che punta da una parte a far emergere la polivalente attitudine canora di Enomi, dall’altra a seguire la tensione emotiva crescente di un testo crudo, vero e “cinico”.

In altre parole questo brano può essere definito da tutti i punti di vista un vero e proprio “momento verità”.

enomi.official – Instagram photos and videos

Instagram

https://www.instagram.com › enomi.

Articoli di Musica su Dietro la Notizia