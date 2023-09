I Take That, tra le band inglesi più famose di tutti i tempi, annunciano il loro ritorno con un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024

assieme al loro nono album in studio This Life, in uscita il 24 Novembre. Per celebrare la notizia i Take That hanno anche svelato il loro nuovo singolo Windows ora disponibile!

This Life On Tour vedrà il trio (Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald) esibirsi per 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata in questo tour da un ospite veramente speciale, Olly Murs. Elenco delle date di seguito.

Windows ed il prossimo album This Life, continuano ad alimentare l’eredità di una delle band con più successo nella storia inglese, con più di 45 milioni di dischi venduti nel mondo e 12 singoli #1 in UK.

Per una band con più di 30 anni di carriera, i Take That non stanno fermi; in costante evoluzione, il futuro è scintillante per il trio.

Universal Music Italia

