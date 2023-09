Interscope e Ubisoft collaborano per l’uscita di “Mirage”, il nuovo singolo degli OneRepublic featuring Mishaal Tamer

È la prima volta che il franchise di Assassin’s Creed® realizza una partnership con artisti globali, risultato della ricerca e dell’investimento musicale che il videogioco ha fatto negli anni e che ha portato anche alla vittoria di 1 Grammy Award quest’anno.

Il brano è stato co-scritto dal frontman della band Ryan Tedder, che si è ispirato al gioco e ha interpolato alcune note della colonna sonora originale di Assassin’s Creed: Mirage, composta da Brendan Angelides e Layth Sidiq, lead vocalist e violinista.

“Non tutte le persone lo sanno, ma io e la mia band siamo grandi giocatori. Sono sempre stato un grande fan di Assassin’s Creed fin dall’inizio. Ho fatto vari concerti nel Medio Oriente, volevo catturare lo spirito di questa regione e riflettere l’ambientazione del videogioco a livello sonoro il più possibile. È uno di quei momenti in cui vorresti pizzicarti per provare che non stai sognando” – racconta Ryan Tedder.

Il singolo segna anche la collaborazione con l’artista saudita Mishaal Tamer, che ha aperto i concerti del tour degli One Republic quest’estate. Il suo stile musicale prende ispirazione da sonorità dell’Arabia, del Levante, del Golfo arabico così come dal K-Pop, Indie Rock e musica urban latina.

“Collaborare con i miei eroi musicali per la colonna sonora del mio videogame preferito, è un sogno che si realizza. Sono onorato di prendere parte a questo progetto”, afferma Mishaal Tamer.

Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, Assassin’s Creed Mirage è un videogioco speciale creato per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie. Con Mirage, lo studio rende omaggio al gioco che ha dato il via a tutto attraverso una narrazione minuziosa e un’esperienza piena di avventure e immersiva ambientata nel medioevo in Medio Oriente. Mirage uscirà il 5 ottobre 2023 su tutte le piattaforme.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: assassinscreed.com

