In attesa dell’undicesima edizione del festival internazionale dello swing SWING’N’MILAN, in programma dal 13 al 15 ottobre, tantissimi appuntamenti anche questa settimana allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage sorto nelle ex Cristallerie Livellara.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA: spaziando nella storia della dance music mondiale nei suoi periodi più “favolosi”, con lustrini e paillettes, Alexandra farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti.

A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 30 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie.

A seguire Swing Dj set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 1 OTTOBRE

Dalle 11.00 alle 21.00 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Dalle 12.00 – esibizione della Compagnia Burattini Aldringhi

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con CLARINET SUMMIT.

Alle 18.00 – concerto della BANDA D’AFFORI

Alle 21.00 – SPIRIT IN BLUES con THE HIPSHAKERS: resident band di Spirit in Blues. Quattro musicisti con grande esperienza alle spalle e un repertorio ricercato che pesca brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ’60.

Dal 13 al 15 ottobre il festival internazionale dello swing SWING’N’MILAN torna con la sua undicesima edizione.

Un evento unico dedicato alla musica e alla cultura degli anni ’30 e ’40 con balli, musica live, e un’atmosfera vintage.

Le prevendite sono disponibili qui: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/.

Tre giorni di divertimento con le migliori band (Hot Sugar Band, Nicolle Rochelle, Giorgio Cuscito’s Woodchoppers, Monday Orchestra) per ballare al ritmo travolgente del swing e lindy hop. Inoltre, quest’anno ci sono due giorni di lezioni di lindy hop per ballerini di tutti i livelli, tenute da professionisti (Joanna e Henric, Nils e Hyunjung, Vincenzo e Moe).

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

