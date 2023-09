“Nessuna emozione”, il nuovo brano del rapper milanese Fre

Da venerdì 8 settembre, è disponibile in radio e in digitale “NESSUNA EMOZIONE”,

(https://orcd.co/nessunaemozione) il nuovo brano del poliedrico rapper milanese FRE con il trapper YOUNG SIGNORINO, distribuito da The Orchard.

«”Fuori c’è il sole, ma non provo nessuna emozione”. In certi momenti della mia vita, ho sperimentato una sorta di vuoto interiore, quasi come se fossi privo di anima – dichiara FRE – Tuttavia, ho imparato che talvolta è necessario toccare il fondo per ritrovare l’energia e la passione per fare cose straordinarie. In realtà, spesso provo più emozioni in una giornata di pioggia che in un sereno giorno di sole».

“Nessuna emozione”, prodotta da FRE è una canzone che parla di amore e dolore, un richiamo costante al desiderio di ricevere affetto e colmare i vuoti interiori, la ricerca di tale sentimento può portare a una crescita personale, anche se attraverso momenti difficili.

Nel brano, l‘intervento di Young Signorino aggiunge un ulteriore strato di spessore alle liriche. Egli descrive la sua lotta personale con l’emozionalità e la necessità di trovare un sollievo seppur temporaneo.

https://www.facebook.com/FreOfficialMusic/

https://www.instagram.com/fre.official/

https://youtu.be/8l8kxmgvrco

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia