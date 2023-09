“Utopia”, il nuovo album in formato cd di Travis Scott

È uscito in formato CD “Utopia”, il nuovo album da 1 MILIARDO e 700 MILIONI di stream

dell’artista pluripremiato, certificato DIAMANTE e nominato 8 volte ai Grammy Awards TRAVIS SCOTT!

“UTOPIA” riassume tutte le capacità di Travis Scott come performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un livello sempre più alto.

L’album ha debuttato alla #1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma.

In Italia, “UTOPIA” ha debuttato alla #1 della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia, rimanendoci per 2 settimane consecutive.

L’album è stato anticipato dal singolo “K-POP”, in collaborazione con gli hitmaker da MILIARDI di stream BAD BUNNY e THE WEEKND, che ha già raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 della classifica italiana.

Questa la tracklist di “Utopia”:

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

MY EYES

GOD’S COUNTRY

SIRENS

MELTDOWN

FE!N

DELRESTO (ECHOES)

I KNOW ?

TOPIA TWINS

CIRCUS MAXIMUS

PARASAIL

SKITZO

LOST FOREVER

LOOOVE

K-POP

TELEKINESIS

TIL FURTHER NOTICE

https://www.sonymusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia