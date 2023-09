Dal 16 al 22 settembre, in concomitanza con l’European Mobilità Week,

torna la Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta SEM 2023 promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

CAMBIA STILE, VAI IN BICI!

E’ questo lo slogan che racchiude le centinaia di iniziative ed eventi sulle due ruote in programma nelle città di tutta Italia (calendario completo su https://www.andiamoinbici.it/ ) per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, enti e aziende a porre attenzione al tema della mobilità sostenibile e ai numerosi vantaggi generati da una maggiore diffusione degli spostamenti in bicicletta.

Ne suggeriamo alcuni in valenza nazionale:

#CARFREEWEEK, 16-22 settembre

Come dice il nome stesso CAR FREE WEEK è una sfida individuale in cui ciascuno, per l’intera settimana dal 16 al 22 settembre, decide di non usare l’auto ma di muoversi sempre con mezzi pubblici, pedalando o a piedi.

#PARK(ing)DAY, 16-17 settembre

Sabato 16 e domenica 17 settembre le volontarie e i volontari di FIAB promuovono nuovamente nelle città italiane il PARK(ing) DAY , evento annuale che converte temporaneamente le aree solitamente occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità, in cui si svolgono iniziative artistiche, culturali, ricreative e culinarie aperte a tutti.

Nata a San Francisco nel 2005 per attirare l’attenzione delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini sui problemi legati all’onnipresenza delle auto in città, il #parkingday in Italia è dedicato quest’anno al tema delle Città 30 e, tra le iniziative in programma, ci saranno punti informativi che spiegano cosa significhi una città 30 e quali siano i suoi benefici.

#SPORTCITYDAY, 17 settembre

Novità 2023 della Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta è il patrocinio concesso da FIAB a SPORTCITY DAY di domenica 17 settembre, l’iniziativa promossa da Fondazione SportCity nell’ambito della sesta edizione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città.

SPORTCITY DAY trasformerà per un giorno 140 città italiane in una grande palestra a cielo aperto dove sarà possibile cimentarsi in oltre 60 attività sportive organizzate nelle piazze, nei parchi e nelle aree attrezzate.

Obiettivo di SPORTCITY DAY è quello di richiamare l’attenzione di politica e amministrazioni locali sulla necessità di trasformare gli ambienti urbani in spazi sempre più accoglienti per praticare sport e attività fisica, ovvero in luoghi generatori di salute, in risposta al progressivo radicarsi di un nuovo modo di intendere lo sport, diffuso negli spazi pubblici.

#BIKETOWORKDAY, 22 settembre

Venerdì 22 settembre, infine, la decima edizione della Giornata Nazionale del BIKE TO WORK promossa da FIAB in concomitanza con l’iniziativa europea BIKE TO WORK DAY: un invito aperto a tutti a provare almeno in questo giorno a recarsi al lavoro in bicicletta, per scoprire come possa facilmente diventare una sana abitudine quotidiana.

Tutti gli eventi della Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta sono on line nel calendario di FIAB www.andiamoinbici.it , dove è possibile fare ricerche attraverso la parola chiave ‘Settimana Europea Mobilità Sostenibile’, data, luogo, ecc.

