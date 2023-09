Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dall’ 8 al 10 settembre 2023,

nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), LAKE SOUND PARK, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità.

Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.

L’headliner della serata di venerdì 8 settembre “The Dance Tree” (che vede riconfermata la curatela artistica di wow music festival) sarà COSMO, che curerà un DjSet in cui i continui sconfinamenti nel mondo dei party alternativi e i legami sempre più saldi che il musicista, produttore e dj eporediese ha con l’underground italiano, e non solo, sono sempre più evidenti.

Sabato 9 settembre, per la serata “The 2000 Tree”, arriva “TEENAGE DREAM”, il party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000.

Un tuffo nel passato per chi nei primi 2000 aveva fra i 15 e 20 anni e vorrebbe che il tempo del pop sdolcinato di quegli anni non fosse mai passato.

Domenica 10 settembre il protagonista della serata “The Folk Tree” sarà DAVIDE VAN DE SFROOS, che, prima della pubblicazione il 13 ottobre del nuovo album di inediti “Manoglia”, chiuderà il suo tour “Live Estate 2023” in questa location sensazionale, portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro.

Le 3 serate della prima edizione hanno registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori viaggiando tra diversi generi e espressioni musicali, ospitando grandi artisti e catalizzando l’arrivo di un pubblico trasversale e transgenerazionale

Segui LAKE SOUND PARK su:

Sito ufficiale

Instagram

Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia