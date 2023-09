A Bollate, il Teatro LaBolla inaugura una nuova stagione di eventi.

Agli spettacoli di musica, prosa, danza, commedia, varietà, si affianca una fitta locandina riservata ai bambini, alle famiglie e alla primissima infanzia.

Complessivamente, il ricco cartellone conta ormai una ventina di appuntamenti da ottobre ad aprile.

Durante gli spettacoli serali, LaBolla ripropone il servizio Sottocoperta, mettendo a disposizione uno spazio dedicato ai più piccoli, mentre i più grandi si godono lo spettacolo. E’ attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni. A cura di Stripes cooperativa sociale onlus.

Inoltre LaBolla Bistrot sarà aperto nelle serate di spettacolo a partire dalle 19.30, per un aperitivo, una cena o un dolce in attesa che si alzi il sipario. In occasione degli spettacoli riservati ai bambini il Bistrot aprirà invece per la merenda.

Come ogni anno, sarà possibile scegliere tra diverse tipologie di abbonamenti.

“Quest’anno – commenta l’Assessore alla Cultura e Pace, Lucia Albrizio- abbiamo voluto proporre una stagione teatrale capace di accogliere tutte le espressioni artistiche: dalla prosa al cabaret, dal musical alla danza contemporanea, dai grandi classici ai testi più attuali, dalla musica classica al pop. Questa scelta rispecchia l’anima del mio assessorato, orientato all’apertura e alla contaminazione, in un’ottica di inclusione e arricchimento socio-culturale della comunità. Oltre alla ricca stagione teatrale, LaBolla ospiterà tanti altri appuntamenti aperti alla cittadinanza, divulgativi, laboratoriali e di festa, senza dimenticare gli appuntamenti al mattino per le scuole.

Sempre più i luoghi della cultura di Bollate – il teatro, la biblioteca, l’archivio storico – dialogano e si intrecciano, per offrire un palinsesto annuale di attività rivolte a tutta la cittadinanza. Inoltre, poiché ritengo fortemente che il teatro svolga un’importante funzione sociale, di aggregazione e confronto, proseguiremo nel supporto alle iniziative proposte dalle altre realtà attive sul territorio, tra cui la rassegna “VeniteATrovarci” promossa da Teatro GOST all’auditorium Don Bosco di Cascina del Sole.”

Gli Appuntamenti de LaBolla

PROSA e MUSICA – serali

La stagione apre giovedì 26 ottobre con la regia di Teo Teocoli: “CAVEMAN. L’uomo delle caverne”, interpretato da Maurizio Colombi. Un monologo americano esportato in 30 paesi e visto da 7milioni di spettatori. La versione italiana batte tutti i record e vince anche il premio “Best Caveman in the world”. Alla sua decima stagione, conta già 400mila spettatori solo a Milano.

La prosa continua il 17 novembre in tono epico con “Una piccola Odissea” – di e con Andrea Pennacchi. Una versione a più voci del famosissimo poema greco che coinvolge il pubblico nella riconquista di Itaca da parte di Odisseo.

Il 19 gennaio lo spettacolo danzante “Back to Dance”, di Kataklò Athletic Dance Theatre, celebra il desiderio di danzare come inno alla vita e alla socialità. Quattro le tappe rappresentate: umanità, mitologia, eroismo, leggerezza. Sei i danzatori in scena sotto la guida artistica di Giulia Staccioli.

E ancora, il celebre “L’Avaro” di Molière, verrà portato in scena giovedì 1 febbraio dalla regia di Luigi Saravo, che ambienta però la commedia in una dimensione che rimanda al recente quotidiano tra smartphone, abiti anni Settanta e spot pubblicitari.

Si prosegue il 23 febbraio con la comicità di Kalabrugovic e il 7 marzo con un concerto coinvolgente sulle note dei successi di Jovanotti attraverso il pianoforte di Luca Rampini e il sax di Maurizio Maggiorini.

Venerdì 22 marzo andrà in scena “Stai zitta!” una rappresentazione tratta dall’omonimo libro di Michela Murgia, scrittrice recentemente scomparsa. Le protagoniste Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque, guidate dalla sapiente regia di Marta Dalla Via, danno vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio.

Di nuovo il teatro in musica il 5 aprile con “Sabrina Lanzi e i solisti della Monferrato Classic Orchestra”. La bollatese Lanzi è una donna di spicco nel campo pianistico: si è esibita per i Concerti del Quirinale di Radio 3 e con le grandi orchestre internazionali. E’ stata anche insignita dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” e oggi è direttore artistico e Presidente della Monferrato Classic Orchestra.

Infine venerdì 12 aprile Laura Morante con “Prime donne” sarà la voce recitante di una lettura musicale che celebra il centenario della morte di Giacomo Puccini (1924) con un esclusivo percorso dedicato alle donne protagoniste delle sue opere a alle loro storie immense: Tosca, Turandot, Mimì, Madama Butterfly.

FAMIGLIE e bambini – pomeriggi di sabato e domenica

28 ottobre – CONTROVENTO. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone

3 dicembre – MERRY CHRISTMAS SHOW

11 febbraio – C’ERA UNA SVOLTA

3 marzo – RAPERONZOLO. Il canto del crescere

14 aprile – IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

LE BOLLICINE – Rassegna per la primissima infanzia

19 novembre 2023 – BIANCABALENA – Dai 6 ai 24 mesi

21 gennaio – DAMMI LUCE, DAMMI VOCE – Dai 2 ai 5 anni

3 febbraio – ECCO.IO.QUI. – Dai 6 ai 24 mesi (in biblioteca comunale)

Info e contatti: LaBolla Teatro – https://labollateatro.it/

piazza della Resistenza, 32 – Bollate (MI) | 02.35005575 – 800.474747 | info@labollateatro.it

