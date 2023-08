“Abbiamo vinto già” il singolo di Tiziano Ferro e J-Ax

Sarà disponibile da venerdì 1° settembre per la programmazione radiofonica e in tutti gli store digitali (LINK)

“ Abbiamo vinto già”

E’ il nuovo singolo inedito di Tiziano Ferro che vede per la prima volta collaborare il cantautore reduce da una straordinaria estate di live nei principali Stadi italiani con J-AX, fresco di reunion con gli Articolo31, una reunion di grandissimo successo celebrata con un tour estivo acclamato dal pubblico in oltre 20 date.

“ABBIAMO VINTO GIÀ”, scritto (testo e musica) da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini, è un inno alla resilienza.

Tiziano Ferro sottolinea: “Abbiamo vinto già è una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti”.

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo nove album (tra cui l’ultimo “IL MONDO è NOSTRO” pubblicato lo scorso novembre) e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. Oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

Il 2023 è un anno di grandi soddisfazioni per Ferro che reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album ha pubblicato l’inedito “Destinazione mare” ed è tornato finalmente dal vivo dopo 6 lunghi anni di assenza.

Durante il TZN 2023 Ferro ha festeggiato (con una scaletta di 33 brani) gli oltre 20 anni di carriera esibendosi nei principali Stadi italiani e ospitando grandi amici e colleghi davanti ad oltre 570 mila persone.

Ferro ha inoltre appena annunciato l’uscita del suo primo romanzo “LA FELICITA’ AL PRINCIPIO” atteso per il prossimo 3 ottobre (pubblicato da Mondadori). Ferro ha già pubblicato due libri: nel 2010 “Trent’anni e una chiacchierata con papà” e nel 2012 “L’amore è una cosa semplice”.

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, nasce a Milano il 5 agosto 1972. In 30 anni di carriera colleziona 72 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro, 905 milioni di streaming su Spotify, 820 milioni di video streaming su YouTube e 2 milioni 800 mila followers su IG. Cantautore e producer, si dimostra un vero precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea, partendo dal rap, passando per il rap’n’roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana, con lo stile inedito e rivoluzionario che da sempre lo contraddistingue.

A dicembre 2022 si riunisce con Dj Jad negli Articolo31, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. Nel febbraio 2023 gli Articolo31 partecipano alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio” e in aprile pubblicano il brano “Filosofia del Fuck-off”. A maggio si esibiscono live in 4 incredibili date al Mediolanum Forum di Assago (Mi) davanti ad oltre 45 mila persone. Durante gli eventi del Forum pubblicano il singolo “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa (già certificato Platino) e per tutta l’estate infiammano i palchi di oltre 20 località con un tour apprezzatissimo dal pubblico.

