La rovente estate non arresta la voglia di ballo e divertimento allo SPIRIT DE MILAN,

il locale meneghino dal gusto vintage punto di riferimento per gli amanti della musicadal vivo swing, jazz, blues e non solo!

MARTEDÌ 4 LUGLIO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

Alle 22.00 – IRISH MUSIC NIGHT con GADAN: 4 musicisti esperti e già largamente conosciuti nella scena irish e irish- rock italiana con un repertorio celtico che guarda da una parte alle band moderne più conosciute del genere (Talisk, WeBanjo3, Event Horizon, Ross Ainslie e varie altre), ma dall’altra ricordandosi che il background italiano permette di uscire dalla necessità di limitarsi alla pura musica celtica e quindi di ‘imbastardire’ il suono pescando da altri panorami musicali (Pop, Old Time, Americana, Songwriting, Elettronica).

Dalle 20.30 alle 21:30 lezione primi passi.

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

VENERDÌ 7 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 8 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie. A seguire Swing Dj set con Fish.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 9 LUGLIO

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con THE DAMN DOGS: musicisti con una grande esperienza alle spalle che si incontrano nel tempio della musica blues di Milano e decidono di unire la loro passione.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN.

Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it)

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

