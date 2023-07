Sicurezza sul lavoro Milano cosa significa e cosa rispettare

Sicurezza sul lavoro Milano, le normative

Il tema della sicurezza sul lavoro nelle aziende è sempre più importante. Dal 2008 esiste un Decreto legge in materia che detta le condizioni principali e ovviamente si diversifica poi, dalla tipologia di azienda, dalla categoria merceologica e dal livello di rischio della mansione. E’ sufficiente avere un dipendente per doversi tutelare con le normative vigenti. Un obbligo di legge ma anche morale, visti i continui incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro.

Tutelare i propri dipendenti dal rischio di infortuni, porterà un miglioramento anche nel clima lavorativo e sarà sicuramente un valore aggiunto di serietà per l’azienda in cui lavora e anche per il datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro Milano, la formazione

E’ importante che i dipendenti e il datore di lavoro, responsabile della sicurezza, vengano formati correttamente attraverso un corso sicurezza sul lavoro Milano che può essere effettuato in Accademia o nella propria sede aziendale. I corsi di sicurezza sul lavoro a Milano, prevedono una consulenza completa al dipendente per la propria tutela e quella degli altri. E’ fondamentale avere un responsabile della sicurezza che sia consapevole dei rischi a cui si va incontro in determinate tipologie di lavoro e come intervenire nel caso si verificassero situazioni di pericolo e a rischio.

Consulenza di sicurezza sul lavoro a Milano

Ci sono aziende con dei consulenti della sicurezza sul lavoro a Milano, più precisamente a Rho, che si occupano di queste tematiche, gestendo oltre 4.000 clienti. I corsi si articolano in esercitazioni pratiche e lezioni teoria. Ogni lavoratore è obbligato a ricevere una formazione generale di un minimo di quattro ore, oltre ad una più specifica, in base al settore di impiego del lavoratore.

La formazione sulla sicurezza del lavoro a Milano e non solo, deve aiutare l’azienda ad avere tutte le certificazioni correttamente compilate ed essere in regola con le leggi in vigore che possono subire variazioni nel corso del tempo. Uno dei documenti fondamentali che un’azienda deve avere, è il DVR, ovvero documento di valutazione dei rischi aziendali, che va rinnovato ogni anno o in caso di variazioni all’interno dell’azienda. E’ facile intuire che sia un documento preventivo e per la sua stesura, è necessario rivolgersi ad un esperto.

Incarico Rspp esterno

L’Rspp, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona che possiede le capacità e i requisiti professionali, di norma nominata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Se non viene individuata una figura di riferimento all’interno dell’azienda, può anche essere nominato uno dei tanti consulenti sulla sicurezza del lavoro a Milano o in altre città. “Noi di XFIRE siamo operativi da 47 anni nella sicurezza sul lavoro a Milano, abbiamo sede a Rho e abbiamo formato e preparato molti Rssp esterni.

Ognuno di loro ha in carico delle aziende, e provvede a fare rispettare tutte le normative vigenti nel tema della sicurezza sul lavoro, e sbrigare le pratiche burocratiche. La nomina del medico aziendale dove richiesto, verificare i dispositivi di sicurezza necessari per lo svolgimento del lavoro in totale sicurezza, e nel rispetto delle regole.” spiegano da XFIRE. I dipendenti devono anche essere formati in tema di incendio ed evacuazione, senza generare panico ed ulteriori situazioni pericolose. Nel caso di infortuni, il Rspp esterno si occuperà anche delle pratiche dell’infortunato con l’Inail.

