Anche in estate, Spirit de Milan accompagna gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo con sempre nuovi appuntamenti con musica dal vivo, ballo e tanto divertimento.

E ad agosto Spirit de Milan è aperto per ferie! Il punto di riferimento per i milanesi, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara, non si ferma nemmeno durante il prossimo mese (ad eccezione dei giorni 13-14-15 agosto in cui il locale rimane chiuso).

Questi gli appuntamenti di questa settimana:

MARTEDÌ 25 LUGLIO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

Alle 19.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO TRIO AL AIRE LIBRE con KAIROS TANGO QUARTETTO: musica dal vivo per ballare con il trio di formazione classica e il loro repertorio che spazia dal tango viejo, risalente agli inizi dello scorso secolo al tango nuevo, con un occhio di riguardo agli autori contemporanei, dando quindi vita a un progetto in continua evoluzione volto, grazie ad accurati arrangiamenti effettuati dall’ensemble. La selezione musicale è di Dj Paolo Monty Cesaretto.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 28 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA: spaziando nella storia della dance music mondiale nei suoi periodi più “favolosi”, con lustrini e paillettes, Alexandra farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti.

A seguire Dj Set anni 70-80-90.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 29 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SANDRO DI PISA AND HIS SWING DEE PEACERS: ritorna sul palco dello Spirit de Milan l’eclettico chitarrista di jazz Sandro Di Pisa insieme ai suoi compagni.

A seguire Swing Dj set con Swinging Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 30 LUGLIO

Alle 22.00 – concerto di BREEJO – MARCO SIMONCELLI: un quarto di secolo, tra live session nei club, incalcolabili ore di sale prova, concerti sopra le tavole dei palchi di blasonati festival europei, tante ore dedicate allo studio dell’armonica a bocca, nelle sue declinazioni blues, jazz, folk e pop… Marco Simoncelli porta allo Spirit de Milan il nuovo album “Breejo”, con un’estetica non priva di rimandi a una personale visione riguardo a costume e società, evidenti soprattutto nel trittico di canzoni socio/politiche.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

