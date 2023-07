ReGreeneration ha come partner l’Università di Pavia

ReGreeneration, il progetto da 10 milioni di euro ha come partner l’Università di Pavia

Il progetto ReGreeneration, che vede come partner l’Università di Pavia e come responsabile Roberto De Lotto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura di UNIPV, riceverà un finanziamento di circa 10 milioni di euro (la parte per l’Ateneo pavese sarà di 185.000 euro).

ReGreeneration è un progetto Horizon Europe Research and Innovation, il programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione, e ha partecipato al bando HORIZON-MISS-2023-CLIMA- CITIES-01.

L’iniziativa

Si basa su un consorzio pubblico/privato comprendente 9 città europee che progetteranno e sperimenteranno insieme per 4 anni Nature Based Solutions per rigenerare alcuni selezionati quartieri verso la resilienza climatica, la riduzione delle emissioni dei gas serra e l’attuazione di azioni di miglioramento dell’ecosistema urbano attraverso metodi e modelli partecipativi.

Una serie di competenze miste che coprono urbanistica, architettura, progettazione del paesaggio, natura e struttura dello spazio pubblico, sociologia, economia saranno messe in atto in diversi progetti a Parigi, Barcellona, Alverca (Portogallo), Bucarest, seguiti da città “replicators” quali: Roma, Gent, Lubiana, Segrate, Lappeeranta (Finlandia).

I progetti delle singole città sono complementari e contribuiranno a creare una conoscenza replicabile su un’ampia gamma di sfide delle città

a) Come rigenerare la qualità della vita, la salute e l’attrattività nelle aree emarginate (Bucarest, Parigi);

b) Come catturare carbonio, combattere le isole di calore, preservare la biodiversità, fare un uso migliore dell’acqua, sviluppare mobilità e connessioni a basse emissioni di carbonio, preparare la resilienza agli eventi meteorologici stressanti (Alverca, Barcellona, Parigi);

c) Come educare e far partecipare gli attori locali (abitanti, agenti municipali, imprese locali, autorità politiche) per progettare e mantenere le aree verdi create (tutte le nove città);

d) Come analizzare la diversità dei contesti locali per scegliere le migliori pratiche da replicare in un territorio europeo e definire il modello di investimento e governance richiesto (Roma, Gent, Ljubljana, Segrate, Lappeeranta).

Le conoscenze da costruire per affrontare queste sfide si concentreranno su alcuni concetti chiave:

1) Creazione di un’analisi territoriale approfondita che unifichi più domini di pianificazione e sia in grado di simulare scenari evolutivi;

2) Uso estensivo della metodologia della città dei 15 minuti con attenzione alla mobilità pedonale/verde per supportare la qualità della vita, insieme all’analisi quantitativa degli impatti;

3) Integrazione permanente delle sfide di resilienza climatica locale in ogni tappa chiave del progetto.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia