Le canzoni più cercate quest’estate su Shazam in Italia e nel mondo

Le canzoni più cercate quest’estate su Shazam in Italia (dal 1 giugno a oggi)

In testa alla Top20 dei brani più shazammati in Italia dal 1 giugno a oggi c’è ITALODISCO dei The Kolors, a cui seguono due hit frutto di collaborazioni tra grandi artisti: DISCO PARADISE di Fedez, Annalisa & Articolo 31 e PARAFULMINI di Ernia, Bresh e Fabri Fibra.

Tra le prime 10 posizioni anche un brano pubblicato nel 2015, tornato alla ribalta sui social network: Makeba di Jain (a #5).

Gli altri artisti italiani presenti in Top10 sono Achille Lauro e Rose Villain, al #4 con Fragole, Angelina Mango al #7 con Ci pensiamo domani, BLANCO & Mina al #9 con Un Briciolo Di Allegria e al #10 bellissimissima di Alfa (che nel 2022 è stato incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti).

La Top 20 global di Shazam (dal 1 giugno a oggi)

Il brano con più Shazam in tutto il mondo è Makeba di Jain, seguito da Teya Dora, al #2 con Džanum. Al terzo posto della classifica All Eyez On Me (Dj Belite Remix) [feat. Big Syke] di 2Pac.

Shazam Top 20 – Italia (dal 1 giugno al 20 luglio 2023)

1 Italodisco – The Kolors

2 Disvo Paradise – Fedez, Annalisa & Articolo 31

3 Parafulmini – Ernia, Bresh & Fabri Fibra

4 Fragole – Achille Lauro & Rose Villain

5 Makeba – Jain

6 Substitution (feat. Julian Perretta) – Purple Disco Machine & Kungs

7 Ci pensiamo domani – Angelina Mango

8 Ladada (Mes Derniers Mots) – Claude

9 Un Briciolo Di Allegria – Blanco & Mina

10 Bellissimissima – Alfa

11 Vetri Neri – Ava, Anna & Capo Plaza

12 Mezzo Mondo – Emma

13 Lambada – Boomdabash & Paola & Chiara

14 (It Goes Like) Nanana (Edit) – Peggy Gou

15 Where She Goes – Bad Bunny

16 Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

17 Pazza Musica – Marco Mengoni & Elodie

18 Mirage (feat. Ozuna, Sfera Ebbasta & GIMS) – AriBeatz

19 Stuck – Thirty Seconds to Mars

20 La Fine del Mondo – Mr.Rain & Sangiovanni

Shazam Top 20 – Globale (dal 1 giugno al 20 luglio 2023)



1 Makeba – Jain

2 Džanum – Teya Dora

3 All Eyez On Me (Dj Belite Remix) [feat. Big Syke] – 2Pac

4 Daylight – David Kushner

5 Calm Down – Rema

6 Tattoo – Loreen

7 All My Life (feat. J. Cole) – Lil Durk

8 Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol] – The Weeknd & Madonna

9 Отключаю телефон (Slowed) – Instasamka

10 Montagem – Pr Funk – S3BZS

11 Way Down We Go – Kaleo

12 The Lost Soul Down – NBSPLV

13 What It Is (Block Boy) [feat. Kodak Black] – Doechii

14 Sprinter – Dave & Central Cee

15 (It Goes Like) Nanana (Edit) – Peggy Gou

16 Cupid (Twin Ver.) – Fifty Fifty

17 Flowers – Miley Cyrus

18 Jericho – Iniko

19 Miracle – Calvin Harris & Ellie Goulding

20 Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

Shazam

