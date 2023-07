Sempre alla rincorsa di cose da fare, momenti da immortalare ed emozioni che ti tengono svegli.

Il tour estivo è finito, ma l’energia della musica dei QUEEN OF SABA, continua a far vivere la notte.

Capita a tutti di vivere così intensamente la realtà che ci circonda da non riuscire a spegnere mai il cervello.

In “RAVE IN THE CASBA” (https://bfan.link/rave-in-the-casba; distribuito da Believe), il nuovo singolo dei Queen of Saba fuori ovunque, la notte è un’altra pagina di vita da scrivere.

“Se il sonno genera mostri, l’insonnia ispira canzoni. Se prima c’era una giungla nel cervello ora c’è un rave nella casba, nella zona malfamata della mente che non dorme mai – raccontano i Queen of Saba – Cosa fai quando il sole va giù e nessuno è al tuo fianco per tenere la luce accesa al buio? Anche quando ci sono 40 gradi fuori appena il sole cala ci si può ritrovare in solitudine con i propri pensieri e le proprie paure”

Con questo singolo il duo tende una mano a chi ha bisogno di qualcuno per tenere la luce accesa al buio e segna un cambio di passo nella produzione che ci avvicina ancora di più alle atmosfere del secondo album in uscita in autunno.

I Queen of Saba stanno mostrando con la loro musica che i limiti sono fatti per essere superati, il brano è stato anticipato da “CAGNE VERE” (https://bfan.link/cagne-vere; distribuito da Believe), un singolo-manifesto di una musica e di un attivismo che non vogliono stare alle regole del mainstream, in cui il pop anni ’00 si mescola con punte di Punk-Ska-Jazz, rap feroce unito ad un inaspettato special neo-melodico in dialetto napoletano.

La band lo ha presentato live al MI AMI Festival insieme a BigMama, portando sul palco un live esplosivo.

https://www.instagram.com/queenofsaba.band/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia