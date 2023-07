Ritorna, a partire da lunedì 3 luglio 2023, il tradizionale appuntamento estivo con i concerti di Villa Simonetta, Notturni in Villa 2023, che accompagneranno il pubblico milanese fino al 7 luglio

La consueta, intensa maratona musicale promossa dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, ex Notti Trasfigurate, muta quest’anno la sua denominazione in Notturni in Villa – Musica a Villa Simonetta, recuperando così il nome con cui, molti anni fa, era nata.

Come sempre la manifestazione è dedicata agli appassionati di musica, ai curiosi, a chi crede nel talento dei giovani, al pubblico che fedelmente segue i concerti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, a tutti milanesi, alla città.

E, come sempre, la rassegna mantiene le sue promesse e mette in campo anche in questa edizione numerosi solisti e gruppi di studenti formati da musicisti italiani e stranieri, sceglie la qualità, la varietà delle occasioni d’ascolto, offre percorsi stimolanti e diversificati, per tutti i gusti, valorizza incroci di linguaggi, dialoga, sperimenta e contamina, spazia tra stili e generi differenti: musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop, crossover, canto, con incursioni nel mondo del cinema e dell’animazione.

