Cuccagna Jazz Club di Milano: dal 4 al 25 luglio

Non si fermano gli appuntamenti con la musica dal vivo del Cuccagna Jazz Club di Milano: nel mese di luglio,

sul palco all’aperto allestito dal ristorante un posto a Milano, nei bellissimi spazi di Cascina Cuccagna, in via Cuccagna 2/4, nell’ambito della rassegna “Il rito del jazz” sono in programma quattro concerti, organizzati da Musicamorfosi in collaborazione con Suoni Mobili e Milano è Viva, con la collaborazione di I-Jazz/Nuova Generazione Jazz e il sostegno dell’Istituto Ramon Llull di Barcellona.

Come sempre, l’ingresso ai concerti è libero (doppio set alle ore 19.30 e 21.30; prenotazioni: info@unpostoamilano.it; tel. 025457785).

Il mese di luglio verrà inaugurato martedì 4 dai musicisti argentini Paola Fernandez Dell’Erba (voce e bombo) e Hernàn Fassa (pianoforte) con lo spettacolo “Piazzolla loves Gershwin”

Martedì 11 luglio un gradito ritorno: riecco i Satoyama, il quartetto composto da Luca Benedetto (tromba e tastiera), Christian Russano (chitarre ed elettronica), Marco Bellafiore (contrabbasso ed elettronica) e Gabriele Luttino (batteria, glockenspiel ed elettronica).

Martedì 18 luglio (serata speciale su invito)riflettori puntati sulla Rusty Brass, esplosiva formazione bresciana di ottoni “arrugginiti”: questa band dall’assetto mutevole propone ritmi funk e rock, pur non disdegnando le sonorità balcaniche ed esotiche e i tormentoni estivi.

martedì 25 luglio saranno protagonisti i ritmi brasiliani con Mirla Riomar (voce, chitarra e percussioni), che condividerà il palco con il chitarrista spagnolo Marcel Valles: “Afro Brasileira”, un viaggio nel cuore del Brasile

