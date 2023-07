A4 e l’elettronica a disposizione di traffico e ambiente

A4 e l’elettronica. inaugurata la quarta corsia dinamica

E’ stato inaugurato martedì 11 luglio il primo tratto della quarta corsia dinamica nell’autostrada A4.

Funziona nel tratto tra Cormano e viale Certosa, da sempre nodo cruciale del traffico automobilistico. Innovazione, sostenibilità e tecnologia sono i pilastri del progetto di potenziamento della strada. Presenti alla conferenza i sindaci del territorio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia che hanno espresso orgoglio e soddisfazione per l’importante intervento che andrà incontro alle crescenti esigenze di traffico, visto che la strada ha avuto picchi di 200.000 veicoli in transito al giorno.

C’è voglia di rinnovamento, di guardare al futuro con azioni concrete e sostenibili verso l’ambiente. La nuova corsia dinamica copre la distanza di 3, 5 chilometri. «A livello europeo è il progetto più tecnologico e permette un abbattimento di 1,5 tonnellate di anidride carbonica per ogni ora di funzionamento», ha spiegato l’amministratore delegato di Autostrade per l’ Italia.

Perché é chiamata dinamica ?

La quarta corsia è definita dinamica perché viene aperta, grazie alla tecnologia, in base al volume di traffico che viene rilevato. Aspi, attraverso la società Movyon ha sviluppato un sistema di controllo in grado di gestire il passaggio dal funzionamento a tre corsie più quella di emergenza a quello a quattro corsie. La piattaforma garantisce la percorrenza della quarta corsia disponibile e la destina temporaneamente al traffico, in occasione di determinate condizioni rilevate sulla strada, grazie a rilevatori e algoritmi di analisi e previsione del flusso veicolare.

L’intervento interessa complessivamente il tratto dall’interconnessione di Fiorenza allo svincolo di Sesto San Giovanni per un investimento complessivo di oltre 240 milioni di euro. Nel programma di potenziamento rientrano anche una serie di iniziative a beneficio del territorio, sia in termini di abbattimento dell’inquinamento acustico che per il miglioramento delle viabilità cittadine, la galleria antifonica di Cinisello Balsamo e la riconfigurazione dello svincolo di Sesto San Giovanni. ll programma lavoro per l’ammodernamento e il potenziamento in chiave digitale e sostenibile della rete grazie alla sinergia tra le diverse società del gruppo: Movyon per la tecnologia, Tecne per la progettazione e l’ingegneria, Amplia per la realizzazione delle infrastrutture, FreeToX per sviluppo di servizi per la mobilità ed Elgea per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infine, sono diversi gli interventi che metterà in campo Autostrade per l’Italia in Lombardia.

