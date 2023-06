Forty Licks dei Rolling Stones, l’album che ha raccolto le canzoni più iconiche della lunghissima carriera del gruppo,

uscirà per la prima volta in digitale il 26 luglio 2023. Due giorni dopo, sarà disponibile, sempre per la prima volta, in una prestigiosa edizione in vinile limitata con confezione gatefold da 4LP.

Contemporaneamente i fan degli Stones avranno anche l’opportunità di ascoltare in streaming le nuove versioni Dolby Atmos delle 40 tracce dell’album.

Forty Licks venne originariamente pubblicato nel settembre 2002 per celebrare il 40° anniversario degli Stones e per segnare l’inizio del loro imponente Licks Tour. Questa incredibile serie di show, proposta in tutto il mondo nei successivi 14 mesi con 117 spettacoli, diventò il secondo tour di maggior incasso della storia sino a quel momento.

La raccolta, oltre 2 ore e mezza di musica, include singoli entrati sia nella nella Top 10 americana che Britannica; tra questi “Satisfaction”, “Miss You, “Brown Sugar”, “Paint It, Black”, “Honky Tonk Women”, “Get Off Of My Cloud”, “Angie”, “The Last Time”, “Jumpin’ Jack Flash” e “It’s All Over Now”.

Dalla pubblicazione, Forty Licks ha venduto sette milioni di copie in tutto il mondo e da allora è diventata l’antologia definitiva della carriera discografica della band.

È stata la prima raccolta a riunire registrazioni dell’intero loro catalogo, dalle prime incisioni per Decca UK e London US (ABKCO Records) sino alla nascita della Rolling Stones Records.

Con Forty Licks, tutti i fan degli Stones, sia quelli di lunga data che quelli più recenti, ​​possono godere di una retrospettiva con tutti i successi di questa unica ed incredibile band.

universalmusic.it

