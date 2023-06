Pianificate azioni correlate all’apertura della M4 fino a San Babila, un collegamento strategico che unisce il city airport di Linate al centro di Milano in meno di un quarto d’ora

Una fisiologica riorganizzazione studiata dal Comune di Milano e Atm per continuare a garantire un servizio efficiente e adeguare l’offerta di trasporto alle esigenze di domanda di mobilità.

Da mercoledì 5 luglio, dopo l’apertura della M4 fino a San Babila, 13 linee sono coinvolte da modifiche di percorso e corse aggiuntive per migliorare i collegamenti tra le diverse zone della città e la connessione tra le fermate di superficie e la rete metropolitana.

Grazie a questi interventi nascono 3 nuove linee: il bus notturno NM4 che sostituisce di sera la metropolitana da Linate al centro città, il bus 85 e la festiva 903.

Altra importante novità riguarda l’orario della M4 che ora chiude più tardi: dal venerdì alla domenica i treni circolano fino alle ore 0,30 circa, come avviene per le altre linee metropolitane. Invece dal lunedì al giovedì la chiusura è prevista alle ore 22 e non più alle 21, per consentire di proseguire con i lavori necessari alla realizzazione di tutta la linea blu fino al futuro capolinea di San Cristoforo.

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI

NUOVE LINEE

Il bus notturno NM4 percorre la tratta Linate-Duomo sostituendo la M4 di sera durante la sospensione del servizio.

Vengono inoltre istituite altre due nuove linee: il bus 85 collega piazza Napoli con Cadorna e San Babila in sostituzione di un tratto che era percorso dalla linea 61; la linea festiva 903 in servizio tra i comuni di San Donato, Peschiera Borromeo e Segrate.

POTENZIAMENTI

Per il bus 88 nuove corse alternate per via dell’Aviazione e per Linate paese creando un nuovo collegamento con l’ospedale Monzino.

Prolungati i percorsi di alcune linee: il bus 34 nel quartiere Fatima continua le corse da via Chopin fino a via Amidani; la linea 54 dal nuovo capolinea di Dateo M4 prosegue oltre Lambrate fino a Cascina Gobba M2 in sostituzione della linea 75; il bus 60 prolunga da largo Augusto a piazza Diaz/Duomo M1-M3. Inoltre la linea 901 prolunga il percorso da Peschiera Borromeo creando un nuovo collegamento con Dateo M4 oltre a San Donato M3, integrata da un nuovo percorso della linea 902.

MODIFICHE DI PERCORSO

I bus 38, 45, 61, 66, 77 e 84 cambiano i loro percorsi in modo da efficientare il servizio, evitando così le sovrapposizioni con la M4 e le altre linee di superficie. L’attuale linea 73 resta invece in servizio solo tra Linate Aeroporto e San Felicino, dove prende il nuovo nome di 973.

LE INFORMAZIONI

I dettagli della riorganizzazione delle linee, disponibili anche sul sito www.atm.it, saranno affissi alle fermate e alle pensiline delle linee interessate. Assistenti alla clientela dedicati distribuiranno leaflet con i dettagli dei nuovi percorsi delle linee Atm, sia alle fermate sia a bordo delle vetture. È stato predisposto, inoltre, un piano di comunicazione ad hoc che prevede annunci sonori in metro e a bordo delle linee interessate, messaggi su paline e pensiline, oltre alle informazioni e agli aggiornamenti sulla App e sui canali social Twitter e Instagram.

