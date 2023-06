Uscirà questo venerdì in tutto il mondo il nuovo singolo della popstar inglese Sophie and the Giants in collaborazione con il dj e producer tedesco Purple Disco Machine.

S’intitola “Paradise” e promette di essere la nuova hit in tutte le radio e le piattaforme digitali quest’estate.

Il nuovo duetto arriva dopo “Hypnotized” (425 milioni i stream totali, 5 volte Platino ed il brano più suonato in radio in Italia nel 2020) e “In The Dark” (200 milioni di stream, certificato Platino e tra i singoli più suonati lo scorso anno), contenute nell’album del produttore vincitore ai Grammy, Exotica del 2021.

“Ho scritto questa canzone affinché diventi un tormentone da pista da ballo, introducendo le persone al mio Paradiso” – racconta Sophie. “è così ipnotica che non si può fare altro che gettarsi in pista e ballare, urlare a squarciagola e fare cose di cui ci si pentirà”.

Un brano dai synth potenti, un sapore disco retro che si sposa perfettamente con la voce di Sophie e luci al neon.

“Spero che Paradise faccia sentire le persone libere, come se nulla contasse più al di fuori di questo istante” – prosegue l’artista inglese. “Chiunque tu sia, dimentica ciò che ti fa stare male, bacia qualcuno e muoviti a ritmo di musica. Sono molto felice di collaborare con Purple Disco Machine per una terza volta. Non appena ho scritto Paradise ho capito subito che sarebbe stata la canzone perfetta per noi due”.

SOPHIE è ora pronta a tornare in tour ed è attesa a Milano per l’unica data italiana il prossimo 27 Settembre al Fabrique.

Sophie and the Giants

Website // Instagram // YouTube // TikTok // Facebook

Purple Disco Machine

Website // Soundcloud // Instagram // Facebook // YouTube // TikTok // Twitter

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia