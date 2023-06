Giuseppina Torre in concerto: il 16 giugno e il 23 giugno

Il 23 giugno la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE si esibirà presso Villa Donnaloja ad ALBEROBELLO (Via Cadore – inizio concerto ore 21 – ingresso libero) protagonista di un appuntamento della XXIV edizione di Experimenta.

Experimenta, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Alberobello, all’interno del suo programma propone eventi con al centro tematiche legate alla condizione della donna nella nostra società e Giuseppina Torre dedicherà il suo concerto alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre».

Inoltre, Giuseppina Torre venerdì 16 giugno suonerà presso il PALAZZO DEL VESCOVO CIOŁEK di Cracovia, in uno speciale concerto dal titolo “Viaggio nel labirinto del cuore” (inizio concerto ore 18.00 – ingresso libero).

L’esibizione si inserisce all’interno di una settimana di eventi, interamente dedicati alla promozione territoriale della Sicilia: Viaggio in Sicilia, che offrono un viaggio ideale attraverso la cultura siciliana mettendo in luce la sue mille sfaccettature.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituito Italiano di Cultura e da Sicilian Artisan Foundation (con presidente il Dott. Giovanni Vallone), curata dalla Dott.ssa Eliana Calandra e vede la stessa Giuseppina ambasciatrice del progetto.

Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione ed esponendosi in prima persona attraverso la sua musica.

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S), e dal precedente disco “Il Silenzio Delle Stelle”.

