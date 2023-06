Oscar Italiano del Cicloturismo: vince la Toscana con la Ciclopedonale Puccini

Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, i vincitori della ottava edizione dell’ OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO 2023

Premio assegnato ogni anno alle “vie verdi” delle regioni italiane che si sono distinte per l’attenzione al turismo “lento”.

Sul primo gradino del podio la Regione TOSCANA con la “Ciclopedonale Puccini”, la prima ciclovia musicata

Secondo posto per la Regione SICILIA “Sicily Divide”, da Trapani a Catania.

Terzo posto per la Regione VENETO con la “Ciclabile Treviso-Ostiglia”

Assegnati anche il Premio Stampa e Comunicazione all’EMILIA-ROMAGNA per la “Ciclovia della Food Valley” e la Menzione speciale Legambiente alla Regione ABRUZZO per “Il Cammino d’Abruzzo”.

Per la prima volta viene premiata una destinazione straniera: l’Italian Green Road Award 2023 va all’Isola di Gran Canaria (SPAGNA).

La cerimonia di proclamazione delle ciclovie da Oscar per il 2023, si è svolta a Cesena, vincitrice lo scorso anno dell’Oscar con il Gran Tour della Valle del Savio e capitale del Cicloturismo per il 2023, che ha generosamente confermato l’evento di premiazione dopo queste travagliate settimane, proprio per ripartire da un esempio di turismo sostenibile e rispettoso del territorio.

La città ha ospitato anche un Bike Forum, durante il quale è stato presentato il market watch Ecosistema della bicicletta edizione 2023, curato da Banca Ifis, da cui emerge come il 2023 sia l’anno del Cicloturismo, con 6,3 milioni di turisti in Italia che hanno avuto la bicicletta come compagna di viaggio nel corso del 2022, generando un impatto economico di 7,2 miliardi di euro di spesa.

Giunto all’ottava edizione, l’Oscar italiano del cicloturismosi pone un duplice obiettivo: da una parte stimolare le amministrazioni a valorizzare i propri percorsi eccellenti, dall’altra promuovere gli investimenti nel cicloturismo.

Per i territori e, in particolare, i piccoli borghi, quello in bicicletta è infatti un turista ad alto valore aggiunto e a impatto sostenibile e le green road offrono la possibilità di visitare una regione contribuendo a sostenere il patrimonio locale.

