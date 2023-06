Packaging & Recycling. 21 e 22 giugno al museo Alfa di Arese

Packaging & Recycling 2023 è il “salotto” dell’imballaggio e del riciclo in Italia.

Giunto alla sesta edizione, Packaging & Recycling 2023 è dedicato imballaggi in materiale plastico e sul loro ciclo di vita, dalla progettazione al riciclo post-consumo. In un contesto in cui il packaging plastico è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, Packaging & Recycling 2023 spicca per l’attualità e per la qualità informativa. L’aggiornamento in questo campo svolge un ruolo determinante per i produttori di imballaggi, i riciclatori e i fornitori di tecnologia in cerca di nuove soluzioni capaci di coniugare elevate prestazioni e rispetto dell’ambiente.

Packaging & Recycling 2023 vedrà la partecipazione di testimonial provenienti dal mondo della ricerca, dell’università e da importanti aziende “brand owner” che illustreranno le loro strategie nel campo del packaging e l’evoluzione delle scelte dei consumatori. Nelle passate edizioni sono state ospiti dell’evento società di primo piano come Coop, Ferrarelle, Ferrero, Galbani, Heinz, Henkel e Nestlè.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia