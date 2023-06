Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante

che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Il Monferrato On Stage arriva domenica 2 luglio a FERRERE (AT) con il primo dei tre appuntamenti “House Night”, che avrà inizio alle ore 17.00 e andrà avanti fino a mezzanotte.

Dopo il live del dj resident ANDREA CALANDRA, tutto il pubblico del Monferrato On Stage ballerà e salterà sulle note del dj set di DJ CREAM, dj e produttore bolognese che nel corso della sua carriera si è esibito nei più importanti club di Berlino.

Per la serata, la Pro loco di Ferrere preparerà un menù legato al percorso ideato dal direttore gastronomico del Monferrato On Stage, chef Federico Francesco Ferrero, in collaborazione con Ecomuseo BMA. Cocktail bar a cura di RADICI – ASTI e preparazioni anche a base di Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

Tutta la rassegna è realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito del progetto Oro Monferrato, orientato alla valorizzazione delle eccellenze del Monferrato.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 11 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria:

l’8 luglio a BALDICHIERI (AT),

il 14 luglio a COCCONATO (AT),

il 22 luglio a CANTARANA (AT),

il 23 luglio a CAVAGNOLO (TO),

il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT),

il 6 agosto a ROATTO (AT),

il 19 agosto ad ARAMENGO (AT),

il 2 settembre a CORTAZZONE (AT)

l’8 settembre a MONCALVO (AT).

Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

www.facebook.com/FondazioneMOS –

www.instagram.com/monferrato.onstage/

www.monferratoonstage.it

