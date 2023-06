Con Dance Bus la danza è in movimento: tre appuntamenti in tre città lombarde per portare la danza contemporanea fuori dai luoghi convenzionali

Dance card porta la danza contemporanea in mezzo alla gente e per fare questo realizza tre appuntamenti Dance Bus a ingresso libero: due autobus uniranno le città di Bergamo e Brescia (9 e 11 giugno), capitali italiane della cultura per il 2023, poi toccherà Milano (16 luglio) in cui verrà allestito un tram, simbolo degli spostamenti urbani. La danza abbraccia il territorio trasformandolo in un teatro a cielo aperto. In questo modo le piazze, le finestre e i balconi dei palazzi diventano nuove platee per raggiungere un pubblico il più possibile ampio e trasversale.

Il 9 giugno un autobus gratuito partirà da Brescia per raggiungere Bergamo per la performance partecipativa VIBES#3, produzione Digitale di ORBE, coreografia di Masako Matsushita all’interno della programmazione del Festival Danza Estate.

L’11 giugno, viceversa, il bus partirà da Bergamo alla volta di Brescia per assistere a Symposium di Davide Valrosso, RELIC di Oleg Stepanov, danzatore di Pina Bausch e all’inaugurazione di Reaching Light, opera urbana collettiva dell’artista finlandese Kaarina Kaikkonen, all’interno del progetto Goal to Goal, organizzato da Circuito Claps per Bergamo Brescia capitale della cultura 2023.

Dopo lo scambio di spettatori tra le due capitali italiane della cultura Dance Bus si sposta a Milano: il 16 luglio, all’interno della rassegna Milano Dancing City, un tram urbano ospiterà un approfondimento comico sulla danza con l’attrice Annagaia Marchioro.

DANCE CARD

Per la prima volta insieme, 15 realtà del panorama della danza lombarda sono alleate per offrire ai rispettivi pubblici una modalità di fruizione di spettacoli più accessibile ed economica. Dance card è un’azione condivisa di promozione della danza e del suo pubblico attraverso la creazione di una card che dia diritto a forti riduzioni sul prezzo dei biglietti e che al contempo faccia sentire il pubblico parte di una grande cerchio di possibilità per amare e scoprire la danza.

Gli enti che fanno parte di dance card sono: Ariella Vidach AiEP, Circuito CLAPS, Cro.me, Danae Festival, DANCEHAUSpiù, DiDStudio, Fattoria Vittadini, Festival Danza Estate, Festival MILANoLTRE, Milano Dancing City, PimOff, Più Che Danza Festival, Teatro Fontana, Teatro Franco Parenti, Teatro Ponchielli.

La card costa 5 euro e offre lo sconto del 50% su tutti gli spettacoli proposti dai partner della rete. Si può acquistare direttamente sull’app di Danza Dove e nelle strutture che aderiscono all’iniziativa.

PER PRENOTARE IL DANCE BUS: www.dance-card.org | info@dance-card.orf

