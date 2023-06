L’Accademia Vivaldi – Istituto Musicale Città di Bollate ha concluso l’anno accademico con una vera e propria maratona musicale, svolta per due weekend tra il 27 maggio e il 10 giugno, presso l’Auditorium Don Bosco di Cascina del Sole

Il Concerto degli Allievi in teatro rappresenta un momento importante del percorso musicale, che valorizza il lavoro svolto da allievi e docenti.

Uno sforzo sostenuto e apprezzato anche dall’Amministrazione comunale, sono infatti intervenuti l’Assessore alla Cultura e Pace, Lucia Albrizio e il Sindaco Francesco Vassallo, insieme alla Presidente del CSBNO Maria Triulzi e Vice Presidente Matteo Colombo. In rappresentanza della Cooperativa Edificatrice Bollatese, Chiara Secchiero ha partecipato all’evento “Accademia Live Band”, dedicato alla Musica d’Insieme e sostenuto da “Borsa di Studio CEB”.

Gli allievi dei corsi di musica classica, moderna e musica d’insieme si sono alternati sul palco con grande entusiasmo ed emozione, oltre 150 allievi, da 6 a 70 anni d’età, per 15 ore di musica.

Particolarmente coinvolgente l’evento di venerdì 9 giugno, che ha visto protagoniste quattro band, formate durante il corso di musica d’insieme da una ventina di ragazzi e ragazze, coordinati dal docente Daniele Ferrazzi: Dream On, This is Funny, 4-TEENs, Giovedì Storti. Ciascuna band ha curato la sua performance sotto tutti i punti di vista: dalla preparazione musicale, alla presentazione, al look. Si è trattato di una vera e propria festa, a testimoniare la gioia che l’esperienza musicale è in grado di dare.

L’Accademia ha già avviato le pre-iscrizioni per l’anno accademico 2023/24, è possibile contattare l’Ufficio fino al 13 luglio. A settembre si svolgerà l’Open Day, nei giorni sabato 23, lunedì 25 e mercoledì 27. La musica non si ferma.

Accademia Vivaldi Bollate

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia