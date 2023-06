Bollate: Accademia Vivaldi, pre-iscrizioni corsi 23/24

In Accademia grande fermento con le pre-iscrizioni 23/24

L’Accademia Vivaldi ha ufficialmente aperto le pre-iscrizioni all’anno accademico 2023/2024: molte famiglie si stanno muovendo per conoscere le novità del prossimo anno e sottoscrivere la pre-iscrizione, che consente priorità sulla scelta di giorni e orari.

I corsi sono aperti a tutti: bambini dai 3 anni, adolescenti, adulti.

Diversi studi e relazioni dimostrano quanto la pratica musicale rappresenti uno strumento di sviluppo, in tutte le età: fornisce opportunità di espressione, produce benessere, sviluppa la forza cognitiva, migliora la memoria, … insomma ci fa stare meglio!

Lo sanno bene gli allievi che hanno appena partecipato con grande entusiasmo ai Concerti di fine anno svolti presso l’Auditorium Don Bosco.

Il 23 e 25 settembre si svolgerà l’Open Day, presso la sede di via Coni Zugna, un’occasione per conoscere l’Istituto e le sue proposte di corsi, oltre che per valutare a quale strumento avvicinarsi.

Per tutto il mese di ottobre sarà anche possibile acquistare pacchetti di lezioni prova, senza obbligo di iscrizione.

L’Ufficio rimane a disposizione fino al 13 luglio per fornire informazioni e svolgere colloqui di orientamento da lunedì a giovedì ore 14:30 – 18:30 (in presenza fino al 29/06 – in remoto dal 3 al 13/07/23).

INFO: Telefono: (+39) 331.4041778 –

https://accademiavivaldi.it/event/pre-iscrizioni-2023-24/

