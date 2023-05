Est Sesia e Regione Piemonte hanno incontrato i rappresentanti delle aziende agricole del territorio servito dal Consorzio di irrigazione e bonifica novarese

per illustrare nel dettaglio il Regolamento per la Gestione della Distribuzione dell’Acqua in Condizioni di Emergenza Idrica, adottato recentemente alla luce della situazione della disponibilità di acqua, delle precipitazioni registrate nel corso dell’inverno 2022 e primavera 2023, e in relazione degli effetti della siccità dello scorso anno.

All’incontro hanno partecipato Camillo Colli, Presidente di Est Sesia, e Matteo Marnati, Assessore all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca di Regione Piemonte, e in collegamento Mario Fossati, Direttore Generale di Est Sesia, e Marco Protopapa, Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte.

A illustrare nel dettaglio la strategia e gli effetti pratici del regolamento sono stati i tecnici di Est Sesia Andrea Girondini, Capo Settore Tecnico Gestionale, e Franco Bullano, Capo Ufficio Idrometrico.

Nel corso dell’incontro, aperto alle domande degli intervenuti, è emerso come la situazione idrica, alla luce delle e delle previsioni metereologiche per le prossime settimane, sia in una fase di stabilizzazione.

A questo proposito, si è anche parlato della gestione delle acque del Lago Maggiore.

Un nuovo incontro per approfondire i temi legati al Regolamento per la Gestione della Distribuzione dell’Acqua in Condizioni di Emergenza Idrica, aperto a tutti gli operatori e gestori di aziende agricole, associazioni e stakeholder è stato annunciato per il prossimo 25 maggio.

