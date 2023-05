È da ieri fuori, il videoclip di “Tasche” (Island Records/Universal Music), Il nuovo singolo di Mara Sattei, già in radio e disponibile su tutte le piattaforme.

Prodotto da Maestro e Think Cattleya, con la regia di Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), da un’idea di Mara Sattei, il video ci mostra come ogni cosa possa cambiare anche quando sembra andare tutto male.

Con il supporto delle amiche di sempre, vicine quando le cose non vanno come sperato, si può chiudere con il passato per voltare pagina, lasciando le quattro mura della propria stanza e intraprendendo un viaggio in fuga dai momenti no.

Quando decidi di lasciarti tutto alle spalle, di essere solo felice e iniziare un nuovo itinerario, quello che importa non è la direzione ma le persone che hai accanto.

A proposito del brano (https://island.lnk.to/tasche), che abbiamo sentito per la prima volta live lunedì sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, la cantautrice afferma: “È un brano dalle sonorità fresche e spensierate, racconta di una storia finita male che continua però ad essere presente nella testa e nei ricordi.”

A partire dal concerto al Nameless Festival il 3 giugno, arriva il “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”,

un momento fondamentale per la cantautrice, per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale.

Questi gli appuntamenti del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show:

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

16 GIUGNO 2023 – SAN DAMIANO D’ASTI (AT) – LA BARBERA INCONTRA

17 GIUGNO 2023 – RIESE PIO X (TV) – AVIS LIVE MUSIC

2 LUGLIO 2023 – VALLE DEI MOCHENI (TN) – LAGORAI D’INCANTO

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

16 LUGLIO 2023 – CAORLE (VE) – SUONICA FESTIVAL

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

14 AGOSTO 2023 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

Per info e biglietti: : www.magellanoconcerti.it e www.friendsandparteners.it

